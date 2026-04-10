كالاس: الاتفاق النووي مع إيران وقع في خطأ جوهري وأي صفقة قادمة يجب أن تشمل الصواريخ والميليشيات

أربيل (كوردستان24)- وجهت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، انتقادات لاذعة للهجمات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، معتبرة أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (JCPOA) وقع في "خطأ جوهري" بسبب تهميشه لدول المنطقة وعدم إشراكها في صياغته.

وقالت كالاس في تصريحات صحفية، إن الهجمات التي شنتها إيران ضد دول الخليج "غير مبررة بأي شكل من الأشكال"، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الحيوية والحساسة، وفي مقدمتها محطات الطاقة، من تداعيات هذه الاعتداءات.

وأكدت المسؤول الأوروبية أن أي مفاوضات أو اتفاق جديد مع طهران يجب أن يتجاوز الملف النووي ليشمل قضايا أوسع، قائلة: "أي اتفاق مستقبلي مع طهران يجب أن يتضمن معالجة لبرنامجها الصاروخي والحد من أنشطة الميليشيات التابعة لها، ولا يمكن الاكتفاء بالملف النووي وحده".

وفي سياق متصل، أعربت كالاس عن ترحيبها بالتهدئة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، واصفة إياها بأنها "أفضل فرصة" للوصول إلى سلام واستقرار مستدام في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت أن أي اتفاق نهائي يجب أن يضمن بشكل قطعي توقف طهران عن تشكيل تهديد لاستقرار جيرانها، ووضع نهاية حقيقية للنزاعات المسلحة.

كما أشارت كالاس في حديثها إلى جملة من التحديات التي تشكلها السياسات الإيرانية، مؤكدة على ضرورة مناقشة مخاطر برنامج الصواريخ الباليستية، والتهديدات السيبرانية (الهجمات الظلية)، بالإضافة إلى أنشطة إيران عبر الجماعات الموالية لها مثل (حماس، وحزب الله، والحوثيين).

وحول أمن الممرات المائية، شددت كالاس على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، قائلة: "حرية الملاحة هي أحد الركائز الأساسية للقانون الدولي، ولا ينبغي لأي دولة أن تتوهم بأن لها الحق في فرض إتاوات أو ضرائب على حركة السفن في الممرات المائية الدولية".