ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "باتفاق أو بدونه"

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه "سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أو بدونه"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء إغلاق هذا الممر المائي الحيوي في أقرب وقت ممكن.

تأتي تصريحات ترامب للصحفيين بالتزامن مع جولة مفاوضات جديدة من المقرر أن تنطلق اليوم بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد. وتأتي هذه الاجتماعات بعد 40 يوماً من التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، حيث أعرب ترامب عن آماله في نجاح وفد بلاده في هذه المحادثات.

وبحسب المعلومات المتوفرة، يرأس الوفد الأمريكي "جاي دي فانس"، نائب الرئيس الأمريكي، ويضم في عضويته كلاً من المبعوث الخاص "ستيف ويتكوف" و"جاريد كوشنر".

في المقابل، يرأس الوفد الإيراني رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف"، ويرافقه وفد رفيع يضم وزير الخارجية "عباس عراقجي"، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي "علي أكبر أحمديان"، ومحافظ البنك المركزي "عبد الناصر همتي".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لا تحتاج إلى أي "خطة بديلة" (Plan B) بشأن قضية مضيق هرمز، موضحاً أن الهدف الأساسي هو ضمان حرية الملاحة.

وكشف ترامب عن الشرط الرئيسي لبلاده لإعادة فتح المضيق، وهو "وقف إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم بالكامل". كما أضاف بلهجة حازمة: "لن نسمح لإيران بفرض أي ضرائب أو رسوم على السفن أثناء مرورها عبر المضيق، وسنمنع أي محاولات لتعطيل حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الدولي الاستراتيجي".