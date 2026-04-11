وفد أمريكي رفيع يصل إسلام آباد للتفاوض مع إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة نائب الرئيس "جيه دي فانس" إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، صباح اليوم السبت، لإجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني تهدف إلى إنهاء صراع عسكري مستمر منذ ستة أسابيع.

وأفادت مصادر باكستانية بأن الطائرة الأمريكية، التي توقفت في باريس للتزود بالوقود، حطت في إسلام آباد وعلى متنها "فانس"، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب "ستيف ويتكوف"، وصهر الرئيس "جاريد كوشنر". ويأتي وصول الوفد الأمريكي غداة وصول الوفد الإيراني، أمس الجمعة، الذي يترأسه رئيس البرلمان "محمد باقر قاليباف" ووزير الخارجية "عباس عراقجي".

ورغم التوقعات ببدء الجولة التفاوضية اليوم، خيمت حالة من الضبابية على المشهد بعد تصريحات أدلى بها "قاليباف" عبر منصة "إكس"، أكد فيها أن المفاوضات لن تبدأ ما لم تلتزم واشنطن بتعهدات مسبقة. وتتمثل المطالب الإيرانية في رفع الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تشن إسرائيل هجمات ضد حزب الله أسفرت عن مقتل نحو 2000 شخص منذ مارس الماضي.

في المقابل، يبرز تباين حاد في وجهات النظر؛ إذ تصر واشنطن وتل أبيب على أن الحملة العسكرية في لبنان ملف منفصل تماماً عن مسار المفاوضات مع إيران ووقف إطلاق النار الثنائي، بينما تعتبره طهران شرطاً أساسياً لأي اتفاق حقيقي يضمن حقوقها.

وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض على الشروط الإيرانية، اتسم موقف الرئيس دونالد ترامب بالتشدد؛ حيث صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن "السبب الوحيد لبقاء الإيرانيين على قيد الحياة هو التفاوض على اتفاق"، في إشارة اعتبرها مراقبون ضغطاً سياسياً قبيل الجلوس على طاولة المفاوضات.

يُذكر أن هذه المحادثات تأتي في توقيت حساس وسط تصعيد إقليمي غير مسبوق، ويسعى الوسيط الباكستاني من خلال استضافة الطرفين إلى تقريب وجهات النظر ونزع فتيل الحرب الشاملة بين القوتين.