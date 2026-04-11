استئناف الرحلات الجوية المباشرة من مطار أربيل الدولي إلى أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس اتحاد الشركات السياحية في كوردستان، لاون مەموندی، عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة من مطار أربيل الدولي إلى الوجهات الأوروبية، وذلك ابتداءً من الساعة 4:00 من عصر اليوم (11 نيسان 2026).

وأوضح مەموندی في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن البرنامج يتضمن تسيير رحلتين جويتين مباشرتين إلى كل من مدينة دوسلدورف الألمانية ومدينة إسطنبول.

مؤكداً أن هذه الرحلات ستعمل بنظام الذهاب والإياب بين مطار أربيل وهذه المدن لضمان استمرارية الحركة الجوية وتسهيل تنقل المسافرين في الاتجاهين بشكل منتظم.