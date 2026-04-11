الدفاع السعودية تعلن وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، أنّ طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية وصلت إلى شرق المملكة، بموجب اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين العام الماضي.

وأكّدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) "وصول قوة عسكرية من جمهورية باكستان الإسلامية إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين الشقيقين".

وأوضحت أنّ "القوة الباكستانية تتكون من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بهدف تعزيز التنسيق العسكري المشترك، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين".

وكانت السعودية وباكستان، الدولة النووية، قد وقّعتا اتفاقية دفاع مشتركة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء الإعلان السعودي عن وصول القوة الباكستانية بعد أن تعرضت المملكة والدول الخليجية الأخرى لهجمات إيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية طوال أيام الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أكد خلال الحرب أن باكستان ذكّرت إيران باتفاقية الدفاع المشتركة مع السعودية، وذلك في إطار جهودها لمنع أي هجمات إيرانية أخرى على الأراضي السعودية.

وقال إسحق دار في مؤتمر صحفي عُقد في إسلام آباد: "أبلغتُ الجانب الإيراني باتفاقية الدفاع المشتركة بيننا. وقد أكّد الجانب الإيراني على ضرورة ضمان السعودية عدم استخدام أراضيها ضد إيران".