الشرطة البريطانية تتّهم يونانياً بمساعدة إيران في استهداف قناة فارسية معارضة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قالت شرطة لندن إن مواطنا يونانيا وُجّهت إليه الجمعة تهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، يُعتقد أنه إيراني، في استهداف صحافي ناطق بالفارسية مقيم في المملكة المتحدة، في أحدث قضية من نوعها في بريطانيا.

ووُجّهت إلى إيوانيس أيدينيديس، البالغ 46 عاما والمقيم في ميونيخ بألمانيا، التهمة بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، إثر تحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن.

وقالت شرطة العاصمة إن "الدولة التي تتعلق بها الاتهامات يُعتقد أنها إيران، والاتهامات مرتبطة باستهداف صحافي مقيم في المملكة المتحدة يعمل لصالح قناة إيران إنترناشونال".

وأضافت الشرطة أن أيدينيديس قيد التوقيف منذ إلقاء القبض عليه في غرب ساسكس، جنوب غرب لندن، في 16 أيار/مايو، وفق ما نقلته فرانس برس.

وهذا أجدد حادث مرتبط بقناة إيران إنترناشونال، التي قالت الشهر الماضي إنها تواجه "جهدا متواصلا لترهيبها" و"إسكات الصحافة المستقلة الناطقة بالفارسية خارج حدود إيران".

وفي نيسان/أبريل، مثل شابان وفتى مراهق أمام محكمة في لندن بتهمة محاولة تنفيذ هجوم لحرق مكاتب القناة.

وصنّفت طهران القناة الخاصة، التي تتخذ من مبنى شديد الحراسة في غرب لندن مقرا لها، منظمة "إرهابية" في عام 2022، إلى جانب قناة بي بي سي الناطقة بالفارسية.

وفي العام 2023، وبناء على نصيحة شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اضطرت القناة إلى الإغلاق والبث مؤقتا من واشنطن لمدة سبعة أشهر.

وبعد عام، تعرّض أحد مراسليها للطعن قرب منزله في لندن، ما دفع سكوتلاند يارد إلى فتح تحقيق.

وعقب توجيه التهمة إلى أيدينيديس الجمعة، أقرت القائدة هيلين فلاناغان، رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، بأن ذلك "قد يثير قلق كثيرين هنا في المملكة المتحدة، ولا سيما العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية".

وأضافت "نواصل العمل بشكل وثيق مع عدد من المنظمات والأفراد لتقديم المشورة والدعم لهم في ما يتعلق بسلامتهم وأمنهم، ويشمل ذلك الشخص المحدد والمنظمة المرتبطين بهذا التحقيق".

وقالت الشرطة إنه لا يُعتقد أن هناك أي تهديد أوسع للعامّة.