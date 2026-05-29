"سنتكوم: تعلن تحويل مسار 115 سفينة تجارية لإحكام الحصار البحري على إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن تحويل مسار 115 سفينة تجارية منذ بدء تطبيق الحصار البحري على إيران.

مؤكدةً أن الإجراء يستهدف إغلاق الموانئ الإيرانية بالكامل أمام حركة الملاحة الصادرة والواردة، في وقت تؤكد فيه طهران استمرار عبور السفن عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع قواتها البحرية.

وأفادت "سنتكوم" في بيان لها اليوم (29 أيار 2026)، بأن قواتها غيّرت اتجاه العشرات من السفن التجارية لضمان الامتثال التام لقرار الحصار ومنع أي خرق للموانئ الإيرانية.

تأتي هذه التحركات تنفيذاً للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 نيسان الماضي، والذي وصف فيه الحصار البحري بأنه بمثابة "جدار فولاذي" يكبّد الاقتصاد الإيراني خسائر يومية تقدر بنحو 500 مليون دولار.

في المقابل، قللت وسائل الإعلام الرسمية في طهران من حدة الإغلاق التام؛ حيث نقلت شبكة "خبر" التلفزيونية الفارسية عن مصادر رسمية أنه جرى السماح بمرور 24 سفينة تجارية خلال الـ24 ساعة الماضية عبر مضيق هرمز.

وأوضحت القناة الإيرانية أن السفن التي شملت ناقلات متجهة نحو خليج عمان وبحر العرب والمحيطات، وأخرى عائدة إلى مياه الخليج، قد عبرت الممر المائي الدولي بعد تنسيق مباشر ومسبق مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ووزارة الخارجية في طهران.