بوساطة باكستانية.. بدء مفاوضات "وجهاً لوجه" بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت11 نیسان/ابریل 2026، عن انطلاق جولة من المفاوضات المباشرة "وجهاً لوجه" في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، تضم وفوداً من الولايات المتحدة وإيران وباكستان، في مسعى دبلوماسي لإنهاء الحرب الدائرة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي يواجه ضغوطاً ميدانية كبيرة.

وفد أمريكي رفيع المستوى

كشفت الإدارة الأمريكية عن أسماء وفدها المشارك في المفاوضات، والذي يقوده نائب الرئيس "جي دي فانس"، بمشاركة المبعوث الخاص "ستيف ويتكوف"، و"جاريد كوشنر" صهر الرئيس دونالد ترامب. كما يضم الوفد "أندرو بيكر" مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس، و"مايكل فانس" المستشار الخاص لشؤون آسيا.

تقدم في المحادثات

وفي أولى ردود الفعل على سير اللقاءات، صرح مسؤول باكستاني مطلع على جهود السلام – طالب عدم ذكر اسمه – بأن المحادثات "تسير بشكل جيد وتتطور بإيجابية"، دون أن يحدد ما إذا كان الطرفان يجتمعان في غرفة واحدة أم في غرف منفصلة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تمثل اختباراً حقيقياً لمدى صمود الهدنة وقدرتها على الوصول إلى حل شامل للنزاع.

سياق وتحديات

تأتي هذه المفاوضات في ظل ظروف اقتصادية وميدانية معقدة، حيث شهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً حاداً منذ الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير الماضي، بهدف وقف برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.

من جانبه، استبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماعات بتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها "استفزازية"، أشار فيها إلى أن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة سيستفيد من إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز الطبيعي، مما يلقي بظلاله على الأجواء السياسية المحيطة بطاولة المفاوضات.