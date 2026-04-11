مباحثات إسلام آباد: غياب للتصريحات الرسمية وتقارير إيرانية تشير إلى نقاط خلافية في ملف "مضيق هرمز"

أربيل (كوردستان 24)- ساد الصمت الرسمي في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، عقب انتهاء جولة من المباحثات بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث لم يصدر أي بيان مشترك أو يُعقد مؤتمر صحفي حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. وفي مقابل هذا الصمت، بدأت وسائل إعلام إيرانية ومصادر مطلعة بالتلميح إلى وجود عقبات تعترض مسار التفاوض.

ونقلت شبكة "CNN" عن مصدر وصفته بأنه مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن الجانب الأمريكي قدم "مطالب غير مقبولة" تتعلق بملف مضيق هرمز ومجموعة من القضايا الأخرى، مما حال دون التوصل إلى تفاهمات فورية.

وفي السياق ذاته، تبنت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية في طهران نبرة مشابهة؛ حيث وصفت وكالة أنباء "مهر" المطالب الأمريكية بـ"المفرطة". كما أشار بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تتبع نهجاً يتسم بـ"الحماس المفرط" أو "المغالية" في هذه الجولة من المحادثات، وهو ما فُسّر على أنه ضغوط إضافية تتجاوز أطر التفاوض المتفق عليها.

وتشير هذه الأجواء إلى أن مرحلة "تبادل النصوص" التي وصل إليها الطرفان تواجه تحديات فنية وسياسية كبرى، لا سيما في الملفات المتعلقة بالأمن البحري والترتيبات الإقليمية، رغم استمرار القنوات الدبلوماسية في محاولة جسر الفجوات القائمة.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة