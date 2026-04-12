رئيس إقليم كوردستان يهنئ البطريرك الجديد للكلدان

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، المطران إميل شمعون نونا، بمناسبة انتخابه بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العالم.

وأعرب رئيس الإقليم عن أمله في أن يكون انتخابه فاتحة خير لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر بين جميع المكونات.

وفيما يأتي نص رسالة التهنئة:

بمناسبة انتخابه بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العالم، أتقدم بأحر التهاني إلى غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا، راجياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه المباركة وفي خدمة الكنيسة الكلدانية ورعاياها.

إن غبطته شخصية دينية مرموقة وله خبرة روحية وإنسانية ثرية، نأمل أن يكون انتخابه فاتحة خير لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر بين جميع المكونات.

وبهذه المناسبة، نجدد التأكيد على أن إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً الملاذ الآمن لجميع المكونات الدينية والقومية، وسنواصل دعمنا الكامل لمواطنينا المسيحيين في حماية حقوقهم وهويتهم وتاريخهم العريق في إقليم كوردستان والعراق.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

12 نيسان 2026