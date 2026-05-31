قريباً.. وفد "الديمقراطي الكوردستاني" يبدأ جولة مباحثات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان 24) يستعد الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لإطلاق جولة جديدة من المباحثات مع القوى السياسية في إقليم كوردستان، وذلك في إطار المبادرة التي طرحها الرئيس مسعود بارزاني لجمع الأطراف على طاولة الحوار وتعزيز المسؤولية الوطنية.

تحضيرات لتفعيل البرلمان والحكومة



وفي تصريح خاص لشبكة "كوردستان 24"، قال هيوا كيلاني، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني: "بناءً على مضامين رسالة الرئيس بارزاني، سيبدأ الوفد التفاوضي تحركاته للتواصل مع الأطراف السياسية، كخطوة تمهيدية للوصول إلى نتائج إيجابية تهدف إلى تفعيل برلمان كوردستان وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأعرب كيلاني عن تفاؤله باستجابة القوى السياسية للمبادرة، مشيراً إلى أنها تنطلق من "رؤية قومية ووطنية وشعور عالٍ بالمسؤولية"، مما يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم التاريخية في المرحلة الراهنة.

مؤشرات تقارب بين "الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني"



من جهة أخرى، تشير المعطيات السياسية إلى قرب حدوث انفراجة بين القطبين الرئيسيين في الإقليم. حيث كشف غازي علي، عضو قيادة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، عن احتمال كبير لبدء مفاوضات مباشرة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق ثنائي.

وسلط علي الضوء على دور الوساطة الذي يقوم به حزبه، قائلاً: "وفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها خلال زيارات الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني لكل من الديمقراطي والاتحاد الوطني، فقد أبدى الطرفان استعداداً تاماً للتقارب والتفاهم المتبادل والوصول إلى اتفاق نهائي".

تأتي هذه التحركات وسط ترقب شعبي وسياسي في إقليم كوردستان لإنهاء حالة الانسداد السياسي والمضي قدماً في الخطوات الدستورية لتشكيل الإدارة الجديدة للإقليم.