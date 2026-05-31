عراقجي يؤكد استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن ويدعو لعدم التفاعل مع التكهنات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن عملية تبادل الرسائل (في إشارة إلى القنوات الدبلوماسية غير المباشرة مع الولايات المتحدة) لا تزال قائمة، مشدداً على أنه لا يمكن إصدار أحكام نهائية بشأنها قبل التوصل إلى نتائج ملموسة.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء (خبرگزاري فارس) الیوم الاحد 31 ایار 2026، عن عراقجي قوله، على هامش اجتماع الحكومة، إن جميع التكهنات المتداولة حالياً حول مسار المفاوضات وتبادل الرسائل تفتقر إلى الأهمية، ولا ينبغي الاعتداد بها.

وأوضح الوزير أن هذه التكهنات والتحليلات لا تتمتع باليقين الكافي، مؤكداً ضرورة الانتظار حتى تتبلور نتائج قطعية قبل الحكم على سير هذه الجهود الدبلوماسية.