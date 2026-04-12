رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ مار بولس الثالث نونا بمناسبة انتخابه بطريركاً للكنيسة الكلدانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 12 نيسان (أبريل) 2026، برقية تهنئة إلى البطريرك مار بولس الثالث نونا (المطران اميل شمعون نونا)، بمناسبة انتخابه بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، مؤكداً التزام الإقليم بترسيخ قيم التعايش وتيسير مهام رئاسة الكنيسة.وفيما يلي نص البرقية

غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا المحترم

بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

تحيّة طيّبة،

ببالغ الاعتزاز والتقدير، تلقينا نبأ انتخابكم بطريركاً للكنيسة الكلدانية من قبل أعضاء السينودس الكلداني المنعقد في روما. وبهذه المناسبة، نتقدم لسيادتكم وللكلدان في إقليم كوردستان والعراق والعالم بخالص التهاني وأطيب التبريكات لنيلكم هذه الثقة الرفيعة في تولي هذه المسؤولية والمهام الجليلة.

إننا في إقليم كوردستان، نغتنم هذه المناسبة لنؤكد اعتزازنا بالمكانة التاريخية للكلدان وللمكون المسيحي، ونشدد على التزامنا الراسخ بدعم وتوطيد نموذج التعايش الأخوي المشترك الذي ينعم به إقليم كوردستان، بوصفه ركيزةً أساسية للاستقرار في المنطقة قاطبة؛ ولن ندخر جهداً في تقديم كل ما من شأنه دعمكم في مسعاكم، وتيسير أعمالكم، وتذليل السبل أمام اضطلاعكم بمسؤولياتكم السامية، متمنين لكم التوفيق والسداد في مساعيكم.

كما يطيب لنا بهذه المناسبة أن نتقدم من خلالكم بتهنئتنا لقداسة البابا لاون الرابع عشر، وإلى السادة المطارنة الأجلاء أعضاء مجمع (سينودس) الكنيسة الكلدانية، متمنين لهم دوام الصحة والسلامة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

12 نيسان 2026