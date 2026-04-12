"دهوك - باعدرا".. ملحمة هندسية تتحدى الزمن لربط محافظات الإقليم بأعلى المعايير العالمية

أربيل (كوردستان24)- لا ينقطع هدير الآليات في مشروع طريق (دهوك - باعدرا) الاستراتيجي، حيث يتواصل العمل ليل نهار لتحويل هذا الشريان الحيوي إلى طريق مزدوج يربط محافظتي دهوك وأربيل وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية. المشروع الذي يعد نقلة نوعية في شبكة طرق إقليم كوردستان، يسجل حالياً معدلات إنجاز قياسية في أعمال القطع والردم والتسوية.

وعن حجم الموارد المسخرة لإتمام المشروع، يقول دلوفان عارف، ممثل الشركة التنفيذية: "المشروع يشهد استنفاراً كبيراً، حيث يعمل حالياً أكثر من 1500 عامل، تساندهم ما تزيد عن 800 آلية ومعدة هندسية بمختلف الأنواع، بنظام الورديات الذي لا يتوقف على مدار الساعة".

وأضاف عارف: "لضمان السرعة والدقة، قمنا بإنشاء 5 معامل للخرسانة في الموقع مباشرة، لتنفيذ الأعمال الإنشائية على طول الطريق البالغ 26 كم، بهدف إدخاله الخدمة في أقصر وقت ممكن وتسهيل حركة المواطنين".

وعلى الرغم من التحديات المناخية، حقق المشروع قفزة كبيرة في نسب الإنجاز؛ فبينما كان من المفترض أن تصل النسبة الحالية إلى 56%، أدت وتيرة العمل المتسارعة إلى رفعها لتتجاوز الـ 75%. ومن المتوقع افتتاح الطريق قبل موعده التعاقدي (تموز المقبل) بفترة طويلة.

من جهتها، أوضحت المهندسة المشرفة على المشروع، منيرة أزهر، طبيعة العمل الميداني قائلة: "رغم غزارة الأمطار التي أثرت بشكل مباشر على المواقع، إلا أن فرقنا لم تتوقف عن العمل بنظام الورديات. تركزت جهودنا خلال الأشهر الأربعة الماضية على الهياكل الخرسانية الكبرى من جسور وجدران ساندة".

وتابعت أزهر: "قسمنا المشروع إلى مراحل لضمان الانسيابية؛ المرحلة الأولى بطول 10 كم شارفت على الانتهاء الفعلي، بينما يتواصل الجهد المكثف في المرحلتين الثانية والثالثة لإتمام الـ 16 كم المتبقية".

بميزانية ضخمة تناهز الـ 135 مليار دينار، لا يقتصر المشروع على تعبيد الطريق فحسب، بل يتضمن منشآت هندسية معقدة تشمل: إنشاء طرق خدمية محاذية. مع 10 مجسرات (تويع مروري). بالاضافة الى نفق استراتيجي بطول 300 متر. وجسور حيوية تربط القرى والمناطق التجارية.

من المتوقع أن يكتمل المشروع بالكامل بنهاية العام الحالي، ليكون بمثابة محرك جديد للنشاط التجاري وتسهيل حركة المسافرين بين محافظات الإقليم والمناطق المجاورة، مما يقلل المسافات ويحقق أعلى مستويات الأمان المروري للمواطنين.



تقرير: بيوار حلمي - كوردستان 24 - دهوك