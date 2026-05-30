الزيدي يبحث مع وفد "التيار الوطني الشيعي" آلية دمج "سرايا السلام" وتسليم سلاحها للدولة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، وفداً ممثلاً عن زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، وذلك في إطار التنسيق الحكومي لتنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لتعزيز حصر السلاح بيد الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان24، أن اللقاء بحث الآليات التنفيذية لمبادرة السيد مقتدى الصدر، والتي تتضمن دمج "سرايا السلام" ضمن صفوف القوات الأمنية العراقية الرسمية، وتسليم سلاحها إلى الدولة.

وأعلن البيان عن تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض، تتولى وضع الخطوات الإجرائية اللازمة لضمان تنفيذ المبادرة بشكل مهني ومنظم.

وخلال اللقاء، جدد الزيدي تثمين الحكومة لهذه الخطوة، واصفاً إياها بـ "الموقف الوطني المسؤول" الذي اتخذه السيد مقتدى الصدر، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لمثل هذه المبادرات التي تعزز هيبة الدولة وتدعم الاستقرار الأمني في عموم البلاد.

تأتي هذه المباحثات في ظل حراك حكومي مستمر يهدف إلى ضبط ملف السلاح المنفلت، وتحويل المجموعات المسلحة إلى أطر قانونية تابعة للمؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، بما يضمن سيادة القانون ووحدة القرار العسكري.