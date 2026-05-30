صحيفة ألمانية: واشنطن تسارع الخطى لإنهاء مهام آلاف من جنودها في أوروبا

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم السبت 30 أيار/مايو 2026، بتسارع التحركات الأمريكية الرامية لإعادة آلاف الجنود المنتشرين في القارة الأوروبية بمدى زمني قريب، وإنهاء مهامهم هناك، وسط مؤشرات على تقليص كبير للوجود العسكري لواشنطن في المنطقة.

وكشفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، أن الخطة الأمريكية الجديدة تأتي استكمالاً لقرار واشنطن الصادر الشهر الماضي، والقاضي بسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا؛ وهو القرار الذي عزاه مراقبون إلى تفاقم الخلافات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحلفاء الأوروبيين على خلفية الحرب مع إيران.

ووفقاً للتقرير، فإن ألمانيا تضم حالياً الكتلة الأكبر من القوات الأمريكية في أوروبا بنحو 35 ألف جندي.

وفي حين أشارت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى أن عملية الانسحاب ستستغرق ما بين 6 إلى 12 شهراً، أكدت الصحيفة أن واشنطن تتجه الآن لتسريع هذه الخطى لإنهاء العملية في مدة أقصر من المتوقع، دون أن تورد تفاصيل محددة حول القواعد العسكرية المشمولة بالقرار.

ومن المقرر أن تعرض الولايات المتحدة تفاصيل خطتها المحدثة على حلفائها خلال مؤتمر خاص بإعادة تنظيم القوات يعقده حلف شمال الأطلسي (ناتو) الشهر المقبل، على أن تبدأ الإجراءات التنفيذية والعملية للانسحاب فور انتهاء المؤتمر.