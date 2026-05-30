الديمقراطي الكوردستاني: رسالة الرئيس بارزاني خارطة طريق لإنهاء الجمود السياسي وتشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم السبت، أن الرسائل التي وجهها الرئيس مسعود بارزاني تُمثل خارطة طريق واضحة لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

داعياً الأطراف الكوردستانية إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات.

رسالة واضحة للوحدة

وقال محمد في تصريحات صحفية، إن "الرسالة التي طُرحت والكلمات التي تفضل بها سيادة الرئيس بارزاني كانت واضحة وصريحة جداً".

مشيراً إلى أنها تضمنت دعوة مباشرة لجميع الأطراف السياسية إلى "تجاوز كافة أشكال التباعد والفرقة، وبذل الجهود لمعالجة حالة الجمود السياسي القائمة، وحل الخلافات العالقة بين مختلف الأطراف".

الاستعداد للبدء بالاستحقاقات الدستورية

وشدد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ضرورة تفعيل الحراك السياسي فور انتهاء عطلة العيد، مبيناً أن الهدف هو "البدء بعملية تشكيل رئاسة البرلمان، والقيام بالخطوات اللازمة التي يجب إنجازها من الناحية القانونية والدستورية".

انفتاح على الحوار

وحول الجهود الجارية لتقريب وجهات النظر، كشف محمود محمد أن وفداً من الحزب الديمقراطي الكوردستاني أجرى زيارات مكثفة لجميع الأطراف السياسية، مؤكداً أن "أبواب الحزب مفتوحة للجميع دون استثناء".

وأضاف: "نحن نسعى بجدية لكسر الجمود في مسألة اختيار رئيس البرلمان، والتمهيد لتشكيل الحكومة القادمة في إقليم كوردستان على أسس من التفاهم والعمل المشترك".

تأتي هذه التصريحات في وقت يتطلع فيه الشارع الكوردستاني إلى تجاوز الأزمات السياسية والبدء بفعالية في تشكيل مؤسسات الحكم الجديدة، استجابةً للدعوات التي تؤكد على وحدة الصف وتجاوز الأزمات التي شهدتها المرحلة السابقة.