أوجلان لوفد "إمرالي": صلاح الدين دميرتاش شخصية محورية لعملية السلام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام تركية بأن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، صرح لوفد "إمرالي" بأن صلاح الدين دميرتاش يمثل شخصية مؤثرة ومهمة في عملية السلام، مؤكداً ضرورة إشراكه في هذه العملية بشكل قطعي.

ووفقاً لمعلومات نشرها موقع إلكتروني تركي، تمكن من الوصول إلى فحوى الاجتماع الذي عُقد في 27 آذار/مارس الماضي بين أوجلان ووفد من "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" (DEM Party)، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة وضع صلاح الدين دميرتاش. وأشارت المعلومات إلى أنه على الرغم من إعلان الأخير اعتزاله السياسة النشطة في عام 2024، إلا أنه ما يزال مستمراً في دعم مسار السلام.

ونُقل عن أوجلان قوله للوفد: "إن وجود صلاح الدين دميرتاش في العملية أمر بالغ الأهمية، ويتعين على (حزب دەم) إعادة تنظيم علاقاته معه، وتقديم الاعتذار له إذا لزم الأمر". كما كشف أوجلان أن قضية دميرتاش كانت حاضرة في النقاشات التي أجراها مع الدولة التركية.

وفي سياق متصل، تشير المعلومات إلى أنه من المتوقع أن يقوم وفد "إمرالي" بزيارة قريبة إلى سجن "أدرنة" للقاء دميرتاش هناك.

يذكر أن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، يقبع في السجن منذ نحو 10 سنوات، ورغم صدور قرارات عدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية تقضي بإطلاق سراحه، إلا أن الحكومة التركية ترفض تنفيذ تلك القرارات حتى الآن.