الكرخ: الدفاع المدني العراقي ينقذ 11 مواطناً علقوا في لعبة "ستار فلاير"

أربيل (كوردستان24)- ​تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي، مساء الأربعاء، من تنفيذ عملية إنقاذ دقيقة لـ 11 مواطناً (من أفراد عوائل) علقوا على ارتفاعات شاهقة في لعبة "ستار فلاير" داخل إحدى مدن الألعاب بجانب الكرخ في العاصمة بغداد، وذلك إثر توقف مفاجئ للعبة.

​وفور تلقي البلاغ، استنفرت فرق الإنقاذ وباشرت مهامها باستخدام آليات السلم الحديثة المخصصة لعمليات الإنقاذ من الارتفاعات الشاهقة؛ للوصول إلى العالقين وإنزالهم في ظل ظروف معقدة، حيث تكللت العملية بالنجاح التام بإخلاء جميع الأفراد بسلام دون تسجيل أي إصابات تذكر.