مشرف وزارة الدفاع الإيرانية: قواتنا المسلحة ألحقت "هزيمة تاريخية" بالأعداءت

أربيل (كوردستان24)- وجه مشرف وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، مجيد ابن الرضا، رسالة إلى وزراء دفاع الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أكد فيها على قدرة القوات المسلحة الإيرانية على مواجهة التحديات الأمنية، داعياً إلى تعزيز الوحدة والهمم بين الدول المسلمة.

الموقف العسكري والميداني

وتطرق مشرف وزارة الدفاع إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، مشيراً إلى أن إيران واجهت خلال أقل من عام اعتداءات استهدفت أمنها وسيادتها، مما أدى إلى سقوط ضحايا من القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين والمدنيين، بالإضافة إلى تضرر بعض البنى التحتية.

وشدد ابن الرضا على أن القوات المسلحة الإيرانية، وبدعم من الشعب، تمكنت من "مواجهة هيبة الأعداء وإلحاق هزيمة تاريخية بهم"، مؤكداً أن هذا الصمود حظي بتأييد الأحرار والمحرومين حول العالم.

انتقاد السياسات الدولية في المنطقة

وفي سياق آخر، انتقد المشرف السياسة الأمريكية في المنطقة، معتبراً أن واشنطن تضع أمن ومصالح الكيان الصهيوني على رأس أولوياتها. وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي لجهة تمارس الاحتلال منذ عقود وتستهدف المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها القدس الشريف.

دعوة للحوار والتعاون

واختتم ابن الرضا رسالته بالتأكيد على أن تعزيز الحوار والتشاور بين الدول الإسلامية يمثل الأولوية القصوى في الوقت الراهن، مشدداً على ضرورة التعاون المشترك لحل قضايا العالم الإسلامي واستعادة حقوق المسلمين.



المصدر: وکالة ارنا الاخباریة