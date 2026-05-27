ترامب يهدد عُمان: مضيق هرمز مياه دولية ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليه

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيظل 'مفتوحاً للجميع' تحت مراقبة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الشروط تُعد جزءاً أساسياً من المفاوضات الجارية مع إيران.

وفي لهجة تصعيدية، حذر ترامب سلطنة عُمان من التدخل في ترتيبات الممر المائي، قائلاً: 'على عُمان أن تتصرف كأي دولة أخرى، وإلا فسنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية ضدها'.

ورداً على سؤال حول إمكانية قبوله لاتفاق قصير الأجل يمنح إيران وعُمان السيطرة على هذا الممر الحيوي، أجاب ترامب بحزم: 'لا، سيبقى المضيق مفتوحاً للجميع، فهي مياه دولية ولن يسيطر عليها أحد. نحن من سنراقبها، وهذا المبدأ غير قابل للتفاوض'.

يُذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، كان قد صرح يوم الاثنين بأن إدارة المضيق شأن إقليمي لا علاقة للولايات المتحدة به، مؤكداً أن التنسيق سيقتصر على الجانبين الإيراني والعُماني، وهو موقف تكرر على لسان عدة مسؤولين في طهران."





المصدر: وکالات