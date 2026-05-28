وول ستريت جورنال: احتياطي العملة الصعبة يشارف على الانتهاء في ايران

أربيل (كوردستان24)- نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس 28 مايو/أيار 2026، تقريراً نقلت فيه عن مسؤول إيراني قوله إن طهران لم يعد بإمكانها البقاء في حالة الحرب والحصار الاقتصادي إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني ضاق ذرعاً ولم يعد قادراً على تحمل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

ووفقاً للتقرير، فقد حذر المسؤول الإيراني من خطورة الوضع المالي، كاشفاً أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يكفي لتغطية احتياجاتها لمدة 3 أشهر فقط، وهو ما يعكس حجم الضغوط المالية الخانقة التي تواجهها تاران نتيجة العقوبات المشددة.

وفي سياق متصل، علّق إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على احتمالات إنهاء الحرب والدخول في مفاوضات مع واشنطن، مؤكداً أن بلاده لن تتنازل عن مطالبها الجوهرية.

وشدد عزيزي على أن "الخطوط الحمراء" التي لا يمكن تجاوزها في أي مفاوضات تتمثل في:

الحق في تخصيب اليورانيوم.

الاحتفاظ بملكية اليورانيوم المخصب.

الحفاظ على السيادة الكاملة لإيران على مضيق هرمز.

الرفع الشامل والكامل لجميع العقوبات المفروضة.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، تطرق عزيزي إلى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بلاده، قائلاً: "من الواضح أن ترامب يحاول بكل الوسائل الخروج من هذا المأزق الاستراتيجي، لذا نراه يلجأ تارة إلى لغة التهديد، وتارة أخرى يطالب بإبرام اتفاق".

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في إيران في ظل هذه المعطيات الجديدة.