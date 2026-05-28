طقس العراق.. أمطار وغبار وتقلبات في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، وتصاعد للأغبرة، مع تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً، مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية خفيفة في مناطق متفرقة من المنطقة الشمالية. وأضاف البيان أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب بتصاعد الغبار في أماكن متعددة، فيما ستنخفض درجات الحرارة عدة درجات في عموم البلاد.

وسجلت درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ: (بغداد 44، ذي قار 48، البصرة وميسان والمثنى 47، نينوى 38، ودهوك 36، فيما سجلت السليمانية أدنى درجة حرارة بـ 35 مئوية).

أما يوم السبت، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يظل غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرص لزخات مطر رعدية. وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في الوسط والشمال، في حين تنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن طقس يومي الأحد والإثنين المقبلين سيكون صحواً بشكل عام مع بعض الغيوم، مع استقرار الرياح لتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي والمستمر في عموم محافظات البلاد.