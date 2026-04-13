صادرات النفط العراقي في آذار.. "هبوط اضطراري" بعد استقرار شباط

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النفط العراقية عن تراجع ملحوظ في معدلات تصدير النفط الخام والإيرادات المالية المتحققة خلال شهر آذار الماضي، مقارنة بالمؤشرات التي سجلها شهر شباط الذي سبقه.

وأظهرت الإحصائية النهائية لشهر آذار أن مجموع الصادرات من النفط الخام والمكثفات بلغ 18 مليوناً و604 آلاف و951 برميلاً فقط، وهو رقم يقل بكثير عن معدلات شهر شباط، حيث كان العراق يصدر بمتوسط 3.4 مليون برميل يومياً (ما يعادل أكثر من 95 مليون برميل إجمالي الشهر).

ووفقاً للأرقام، بلغ متوسط التصدير اليومي في آذار قرابة 600 ألف برميل يومياً فقط، مقارنة بـ 3.4 مليون برميل يومياً في شباط، مما يشير إلى انخفاض حاد في حجم التدفقات النفطية للأسواق العالمية.

وعلى صعيد العوائد المالية، سجل شهر آذار إيرادات بلغت ملياراً و957 مليون دولار، وهو تراجع حاد مقارنة بشهر شباط الذي حقق عوائد ضخمة نظراً لارتفاع كميات التصدير واستقرار سعر البرميل عند 51.37 دولاراً.

وبحسب بيان الوزارة المستند إلى شركة "سومو"، توزعت صادرات شهر آذار المنخفضة كالتالي:

الحقول الوسطى والجنوبية: 14 مليوناً و561 ألفاً و534 برميلاً (مقارنة بـ 3.3 مليون برميل يومياً في شباط).

نفط إقليم كردستان (عبر جيهان): مليون و271 ألفاً و200 برميل.

نفط كركوك (عبر جيهان): مليونان و772 ألفاً و217 برميلاً (علماً أن صادرات كركوك في شباط كانت بمعدل 61 ألف برميل يومياً).

أما في شهر شباط الماضي فتوزعت صادرات النفط كالتالي:

الحقول الوسطى والجنوبية: 93.349.480 برميل.

نفط إقليم كوردستان (عبر جيهان): 5.551.610 برميل

ويأتي هذا الهبوط الحاد في الصادرات نتيجة مباشرة للأعمال العسكرية والحصار البحري الذي أعقب فشل محادثات السلام، مما أدى إلى عجز العراق عن إيصال نفطه من الموانئ الجنوبية إلى الأسواق العالمية، تاركاً الاقتصاد العراقي أمام تحديات مالية جسيمة نتيجة فقدان أكثر من ثلثي إيراداته المعتادة.