النجف الأشرف تستقبل حشود الزائرين في ذكرى "يوم الغدير" وسط استنفار أمني وخدمي

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أربيل (كوردستان24)- شهدت محافظة النجف الأشرف توافد حشود كبيرة من الزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية، إلى جانب مشاركين من عدة دول عربية وإسلامية، لإحياء مراسم زيارة يوم الغدير، التي أُقرت مؤخراً كعطلة رسمية في البلاد.

وتوجهت جموع الزائرين صوب مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لإحياء هذه المناسبة السنوية التي باتت تحظى ببعد اجتماعي وديني لافت وتستقطب مئات الآلاف سنوياً.

خطط تنظيمية وتنسيق مشترك

وفي إطار التعامل مع هذا التجمع الديني الكبير، استنفرت السلطات المحلية في محافظة النجف جميع أجهزتها الأمنية والخدمية عبر تنفيذ خطة متكاملة لتأمين الزيارة وضمان سلامة الوافدين. وشملت الخطة انتشاراً أمنياً مكثفاً في محيط المرقد العلوي الشريف والمناطق الحيوية المؤدية إليه، بالتوازي مع إجراءات تهدف إلى تسهيل حركة الزائرين ومنع الاختناقات المرورية والبشرية، لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

أحد الزوار الوافدين للمرقد الشريف قال لكوردستان24: حقيقةً، الزائرون من عامة المحافظات العراقية ومن مختلف بلدان العالم يأتون لإحياء هذه المناسبة في كل عام. والحمد لله الخدمات جيدة جداً؛ فالإخوة في العتبة العلوية والأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية في المحافظة يعملون على قدم وساق، وهم يأنسون ويشرفون بتقديم هذه الخدمة للزوار."

مشارك شاب في إحياء المناسبة قال: لمسنا تعاوناً كبيراً وملحوظاً من قبل الأجهزة الأمنية لتسهيل حركة الجميع."

السيد جعفر محمد القُطبي (مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في العتبة العلوية المقدسة) قال لكوردستان24: استنفرت العتبة المقدسة كافة كوادرها بأقسامها المختلفة لإحياء هذه المناسبة التي تعد الأهم في العتبة، وذلك من خلال تكثيف الجهود الأمنية والصحية والخدمية بالتعاون مع الدوائر المختصة في محافظة النجف الأشرف لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين.

وقد أُعدت خطة محكمة لتفويج وإدارة حركة الحشود، شملت توفير مساحات إضافية للإيواء، وفتح ممرات مسيرة مخصصة، إلى جانب توفير منافذ مياه الشرب الباردة والمعقمة، وتقديم الخدمات الطبية والإخلاء الطارئ المتوفر على مدار الساعة داخل الصحن الشريف وفي محيطه. كما جرى تهيئة آليات النقل، وفرق الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تقديم وجبات الطعام عبر مضيف العتبة بواقع أكثر من 5000 وجبة يومياً."

تقرير: معتز العبودي - النجف – كوردستان 24