تربية كوردستان تعلن المواعيد النهائية لامتحانات التاسع والثاني عشر والمعاهد

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 13 نيسان 2026، من خلال المديرية العامة للامتحانات والتقويم الدراسي، الجدول المعدل لمواعيد الامتحانات النهائية للصف التاسع الأساسي، والصف الثاني عشر الإعدادي، والمعاهد للعام الدراسي 2025-2026.

ووفقاً لكتاب الوزارة الرسمي، سيكون جدول الامتحانات على النحو التالي:

أولاً: امتحانات الصف التاسع الأساسي (الوزاري/ نیشتمانی):

الدور الأول: يبدأ في 14 أيار 2026 ويستمر حتى 25 أيار 2026.

الدور الثاني: يبدأ في 15 حزيران 2026 ويستمر حتى 30 حزيران 2026.

ثانياً: امتحانات الصف الثاني عشر الإعدادي (بجميع فروعه):

الدور الأول: يبدأ في 14 حزيران 2026 ويستمر حتى 8 تموز 2026.

الدور الثاني: يبدأ في 11 آب 2026 ويستمر حتى 27 آب 2026.

ثالثاً: امتحانات نهاية الفصل لطلبة الصفين التاسع والثاني عشر:

أشارت الوزارة إلى منح إدارات المدارس الصلاحية الكاملة لتحديد مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، شريطة الانتهاء من المناهج الدراسية أولاً، وعلى ألا تتجاوز مدة الامتحانات فترة 4 إلى 5 أيام.

رابعاً: امتحانات المعاهد:

تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي في 9 أيار 2026 وتنتهي في 20 أيار 2026.

وأوضحت وزارة التربية أن المدارس التي لم تنهِ امتحانات منتصف الفصل الدراسي ستقوم بإجرائها فور استئناف الدوام الرسمي، مع التأكيد على اعتبار أيام "السبت" أياماً رسمية لإجراء الامتحانات. أما بالنسبة لطلبة الصفوف غير المنتهية (الصفوف الأخرى)، فسيتم تحديد مواعيد امتحاناتهم من قبل الوزارة في وقت لاحق.