حزب الله يدعو إلى إلغاء المحادثات الإسرائيلية اللبنانية "العبثية"

أربيل (كوردستان 24) –دعا زعيم حزب الله، المدعوم من إيران، الحكومة اللبنانية إلى رفض المحادثات المزمعة مع إسرائيل غدًا، واصفًا إياها بـ"العبثية".

وقال نعيم قاسم، زعيم حزب الله: "نرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي. إنها عبثية وتتطلب موافقة وتوافقًا لبنانيًا".

وأضاف أن إسرائيل "تقول بوضوح" إن المفاوضات تهدف إلى نزع سلاح حزب الله. "ندعو إلى رفض هذه المفاوضات".

ومن المقرر أن يشارك دبلوماسيون لبنانيون وإسرائيليون في مفاوضات في واشنطن غدًا، وسط مخاوف من أن تهدد الضربات الإسرائيلية في لبنان وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد صرح في وقت سابق اليوم بأنه يأمل أن تسفر المحادثات عن وقف إطلاق النار، وأن المفاوضات "مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها، لا أي طرف آخر"، في إشارة مبطنة إلى حزب الله.

وفي الوقت نفسه، قال قاسم إن حزبه لن يستسلم وسيواصل الرد على الهجمات الإسرائيلية. رفضًا للمحادثات المزمعة، قال زعيم حزب الله: "لا يحق لأحد اتخاذ هذا القرار نيابةً عن الشعب اللبناني".

وتحتل إسرائيل حاليًا جزءًا كبيرًا من جنوب لبنان، وتواصل قصف أهداف في عمق البلاد. وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من ألفي شخص قُتلوا وأُصيب أكثر من 6500 آخرين منذ الثاني من آذار/مارس الماضي.



