في عملية نوعية.. شرطة أربيل تطيح بشبكة متخصصة بسرقة المنازل بأساليب مبتكرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة بسرقة المنازل، في عملية نوعية نفذتها بالتعاون مع مديرية أمن (آسايش) أربيل، وذلك بعد رصد تحركات مشبوهة وتلقي بلاغات حول عمليات سرقة منظمة.

أساليب إجرامية متطورة

وكشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يستخدمون أدوات متطورة في تنفيذ عملياتهم، حيث ضُبط بحوزتهم معدات خاصة لفتح الخزائن الحديدية (القاصات)، زعم المتهم الرئيسي في البداية أنها تستخدم في "أعمال التوصيل"، قبل أن تثبت التحقيقات أنها أداة أساسية في جرائم السطو.

تمويه وتلاعب بلوحات السيارات

وأوضحت شرطة أربيل أن العصابة كانت تعتمد على أساليب تمويه عالية المستوى، أبرزها تبديل لوحات تسجيل السيارات بشكل مستمر أثناء تنفيذ السرقات، بالإضافة إلى استخدام أنواع متعددة من المركبات لتضليل الأجهزة الأمنية.

وعرضت الشرطة خلال المؤتمر الصحفي عدداً من اللوحات المزورة التي كانت تستخدمها الشبكة لتنفيذ جرائمها.

غنائم بملايين الدنانير والعملات الصعبة

أظهرت المضبوطات التي عرضتها الشرطة حجم النشاط الإجرامي للشبكة، حيث تم العثور على مبالغ مالية ضخمة بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، إضافة إلى كميات كبيرة من المصوغات الذهبية. ومن اللافت أن أفراد العصابة كانوا يخبئون الأموال المسروقة في علب أغذية فارغة ومخابئ سرية لتمويهها عن الأنظار.

اعترافات ومعالجة قانونية

خلال استعراض الأدلة، أقر المتهمون بتنفيذ سلسلة من السرقات في مناطق مختلفة من أربيل، مؤكدين استخدامهم لخطط مدروسة شملت مراقبة الضحايا وتحديد أوقات خلو المنازل. وأكد المتحدث باسم شرطة اربيل، كفاح حسن، أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال كافة الأوليات وإحالة المتهمين إلى القضاء لنيل جزائهم العادل.

تأتي هذه العملية في إطار جهود مديرية شرطة أربيل لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، وتوجيه ضربات استباقية للشبكات الإجرامية التي تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم. وأشادت المديرية بدور المواطنين في التعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكدة استمرار حملاتها الميدانية لملاحقة الخارجين عن القانون.