استجابة إنسانية عاجلة.. مؤسسة بارزاني الخيرية تُغيث متضرري فيضان الفرات في دير الزور

أربيل (كوردستان 24)- في إطار استجابتها المستمرة للأزمات الإنسانية، أطلقت مؤسسة بارزاني الخيرية قافلة مساعدات إغاثية ضخمة انطلقت من القامشلي متجهة نحو محافظة دير الزور، وذلك لدعم المتضررين من فيضانات نهر الفرات التي اجتاحت المنطقة مؤخراً.

قافلة إنسانية وعيادات متنقلة

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان24"، أوضح "بيشوا بهلوي"، منسق مؤسسة بارزاني الخيرية في سوريا، أن هذه القافلة تأتي كخطوة عاجلة للتخفيف من معاناة العائلات التي فقدت منازلها أو تعرضت لخسائر جسيمة نتيجة الفيضانات.

وأشار "بهلوي" إلى أن المساعدات الموزعة تغطي احتياجات ألف عائلة متضررة، لافتاً إلى أن المؤسسة لم تكتفِ بالدعم اللوجستي، بل ألحقت بالقافلة "عيادة طبية متنقلة" لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمتضررين في المناطق المنكوبة.

كارثة طبيعية تضرب المنطقة

تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه مناطق واسعة على ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة ظروفاً صعبة، حيث تسبب الارتفاع المفاجئ والحاد في منسوب المياه في غمر عشرات القرى والمناطق الزراعية، إضافة إلى تسرب المياه إلى داخل أحياء سكنية في مدينة دير الزور، مما تسبب بنزوح أعداد كبيرة من العائلات التي أصبحت في أمسّ الحاجة إلى الغذاء والدواء.

مهمة إنسانية عابرة للمناطق

تُعد هذه القافلة جزءاً من المهام الإنسانية التي تنفذها مؤسسة بارزاني الخيرية في الأراضي السورية، حيث تحرص المؤسسة على الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً بغض النظر عن جغرافيتها.

مؤكدة التزامها بمد يد العون للفئات الهشة والمتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات، في مسعى لتخفيف الآثار التراجيدية التي تتركها الفيضانات على المجتمعات المحلية.