في إطار حملة مكافحة الفساد.. اعتقال وكيل وزير النفط ومدير شركة مصافي الشمال في صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم السبت، بأن قوة أمنية خاصة نفذت عملية نوعية أسفرت عن اعتقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، عدنان حمد حمود، والذي يشغل أيضاً منصب مدير عام شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي، على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري.

وذكر المصدر أن عملية القبض جرت في منطقة "الإسحاقي" بمحافظة صلاح الدين، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة الإجراءات الحكومية الصارمة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، مؤخراً، والتي تهدف إلى ملاحقة المفسدين وتدقيق العقود والصفقات الحكومية المشبوهة.