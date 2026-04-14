البابا شيخ يهنئ الإيزيديين بعيد "چارشەمبووا نيسانێ" ويطالب بإعمار شنكال

أربيل (كوردستان24) - وجّه بابا شيخ، الشيخ علي شيخ إلياس، المرجع الديني الأعلى للإيزيديين في العراق والعالم، رسالة تهنئة ومباركة إلى عموم أبناء الديانة الإيزيدية بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية (چارشەمبووا نيسانێ). وحملت رسالة سماحته، إلى جانب طابعها الروحي، مضامين إنسانية ووطنية هامة ركزت على ملف إعمار قضاء شنكال وحقوق النازحين، وهذا نصها:

بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية (چارشەمبووا نيسانێ)، الذي يوافق يوم الأربعاء 15 نيسان 2026، يتوجّه سماحة بابا شيخ، الشيخ علي شيخ إلياس، بأسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات إلى عموم أبناء الديانة الإيزيدية في كوردستان والعراق وفي جميع أنحاء العالم.

ويدعو سماحته الخالق العظيم أن يعيد هذه المناسبة على الإيزيديين كافة بالخير والبركات، وأن ينعم على الإنسانية جمعاء بالأمن والوئام، مبتهلاً إلى الباري عز وجل أن يعم السلام في المنطقة، وأن تبتعد ويلات الحروب عن بلادنا الحبيبة.

وفي هذا اليوم المقدس، نطالب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بالعمل الجاد والمسؤول على إعادة إعمار قضاء شنكال، وتوفير الأرضية الملائمة لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية بكرامة وأمان، لضمان استقرارهم ومستقبل أجيالهم.

كما أكّد سماحته أن هذا العيد، الذي يعد رمزاً لتكوين الكون وانبعاث الحياة، هو دعوة متجددة للتمسك بالجذور والحفاظ على القيم والأركان الرصينة لديانتنا الأصيلة، لتظل فخراً للأجيال كما كانت دائماً وأبداً.

كل عام وأنتم بخير.. وعيدكم مبارك.

سماحة بابا شيخ

الشيخ علي شيخ إلياس

14 نيسان 2026