غراهام يحدد 5 "خطوط حمراء" لاتفاق ترامب مع إيران ويهدد بحسم الحرب عسكرياً

أربيل (كوردستان 24)- أعرب السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، في منشور على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026، عن معارضته الشديدة للأنباء المتداولة حول تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وأشار غراهام إلى أن طهران تسعى "لقتل الوقت" وتكرار ألاعيبها القديمة عبر تقديم تنازلات صغيرة وهامشية.

وحدد غراهام خمسة شروط اعتبرها "خطوطاً حمراء" لإدارة ترامب في أي اتفاق مستقبلي مع طهران، وهي:

1- الوقف الكامل لعمليات تخصيب اليورانيوم.

2- وضع نحو 900 رطل من اليورانيوم الإيراني المخصب تحت السيطرة الأمريكية.

3- فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية دون أي تدخل إيراني.

4- التخلي عن برنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى وكافة الجهود لتطوير أسلحة نووية.

5- وقف دعم كافة الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة.

وصرح السيناتور الجمهوري بأن تنفيذ هذه الشروط "سيسمح لإيران بالوجود كأمة، ولكن ليس كأكبر دولة راعية للمجموعات المسلحة".

واختتم غراهام رسالته بتهديد شديد اللهجة وجهه لطهران قائلاً: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد حان الوقت لإنهاء المهمة"، في إشارة واضحة إلى حسم الحرب عسكرياً في حال رفضت إيران هذه الشروط.