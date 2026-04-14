إسرائيل ولبنان يتفقان على بدء مفاوضات مباشرة بعد "محادثات مثمرة"

أربيل (كوردستان 24)- اتفق لبنان وإسرائيل على إجراء مفاوضات مباشرة بعد "محادثات مثمرة" بين الطرفين الثلاثاء في واشنطن، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في البيان "عقد المشاركون محادثات مثمرة بشأن الخطوات المتعلّقة بإطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان"، مشيرا إلى أن "الأطراف جميعها اتفقت على إجراء مفاوضات مباشرة في مكان وزمان متّفق عليهما".

ودعت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض إلى وقف إطلاق النار خلال "اجتماع تمهيدي جيد" الثلاثاء مع مسؤولين إسرائيليين في واشنطن.

وقالت السفيرة في بيان "كان هذا الاجتماع التمهيدي جيدا (...) دعوت إلى وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى بيوتهم"، مضيفة أنها شددت "على سلامة أراضينا وسيادة الدولة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية".