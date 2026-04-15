نيجيرفان بارزاني يهنئ بمناسبة حلول رأس السنة الايزيدية

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نجيرفان بارزاني الكورد الايزيديين بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية، مجدداً التأكيد على ان إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائما وطنا للتعايش والتسامح وقبول الاخر.

وفيما يلي نص التهنئة:

أتقدم بأحر التهاني لجميع أخواتنا وإخواننا ومواطنينا الإيزديين في كوردستان والعراق وجميع أنحاء العالم، بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزدية. أرجو للجميع عيداً آمناً زاخراً بالسعادة، وآمل أن يكون رأس السنة الجديدة بداية لعام حافل بالنجاح والأمن.

في هذه المناسبة، نجدد التأكيد لأخواتنا وإخواننا الإيزديين بأن إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً، وطناً للتعايش والتسامح وقبول الآخر بين جميع المكونات، وسنظل دوماً الداعمين والمدافعين عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

عيد رأس سنة مبارك للجميع وكل عام وأنتم بخير.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

15 نيسان 2026