مديرة برنامج الأغذية العالمي تحذر: انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في لبنان

أربيل (كوردستان24)- لا تزال لبنان يواجه أزمة أمن غذائي حادة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، وفقًا لمديرة برنامج الأغذية العالمي في لبنان.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، أليسون أومان لاوي: "الحرب تُفاقم الجوع. ما نشهده هو أن الكثير من الناس لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية".

وأضافت لاوي أن أكثر من مليون شخص نزحوا في أنحاء لبنان منذ بدء الحرب.

"نشهد العديد من العائلات الخائفة التي لديها أطفال، والذين يعيشون إما في ملاجئ تديرها الحكومة، أو مع الأصدقاء والأقارب، أو حتى في الأماكن العامة، وهم يتوقون بشدة للعودة إلى ديارهم."

وأوضحت لاوي أن برنامج الأغذية العالمي والحكومة اللبنانية يعملان على توفير الغذاء للنازحين في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصعوبة توفير السلع في الأسواق، مضيفةً أن المشكلة تبرز بشكل خاص في الجنوب.

وتشن إسرائيل هجمات شبه يومية منذ بدء التصعيد، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، على ما تصفه بأهداف تابعة لحزب الله، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص في لبنان. وردّ حزب الله بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه البلدات الحدودية.

وقالت لاوي: "هذه أزمة إنسانية، ونحتاج أن يدرك العالم أن العائلات هي الضحايا الآن."

وأضافت: "ما نأمله الآن هو حل سلمي."



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة