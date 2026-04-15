ريبوار طه يستقيل من منصبه محافظا لكركوك

من المقرر أن يعقد مجلس محافظة كركوك، يوم غدٍ الخميس، اجتماعاً رسمياً يشهد تقديم المحافظ الحالي، ريبوار طه، استقالته من منصبه، وتكليف رئيس الجبهة التركمانية العراقية، محمد سمعان، بمهام منصب محافظ كركوك.

وكان مجلس محافظة كركوك قد أصدر اليوم الأربعاء، 15 نيسان 2026، كتاباً رسمياً عاجلاً يحمل الرقم (م/232) بخصوص تفاصيل الاجتماع، الذي من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وبحسب جدول أعمال الاجتماع المرتقب، سيقدم ريبوار طه مصطفى استقالته رسمياً، لتبدأ بعد ذلك إجراءات مباشرة المحافظ الجديد لمهامه في إدارة المحافظة.



