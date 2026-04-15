"سري صال".. الإيزيديون يحيون "عيد رأس السنة" بطقوس تجسد فجر الخليقة وتجدد الحياة

أربيل (كوردستان 24)- يُعد عيد رأس السنة الإيزيدية، المعروف بـ "سري صال"، من أقدس وأعرق المناسبات الدينية لدى أبناء المكون الإيزيدي، حيث يمثل نقطة التقاء روحية بين الإيمان العميق وسحر الطبيعة، معلناً بداية دورة حياة جديدة وتجدد الكون.

ارتباط وثيق بالطبيعة والنور

يصادف هذا العيد سنوياً أول أربعاء من شهر نيسان وفقاً للتقويم الشرقي، وهو شهر يحمل مكانة خاصة في الوجدان الإيزيدي.

وفي هذا الصدد، يؤكد حجي مغسو، الباحث في شؤون الإيزيديين، أن الأعياد الإيزيدية ليست مجرد طقوس اجتماعية، بل هي انعكاس للإيمان بقدسية الطبيعة.

ويقول مغسو في حديث لـ "كوردستان 24": "كافّة أعيادنا مرتبطة بالطبيعة، انطلاقاً من إيماننا بأنها تمثل محور تكوين الأرض وبداية الوجود بعد انحسار الطوفان العظيم".

ويضيف: "لعل أبرز ما يميز هذه المناسبة هو إيقاد الفتائل والقناديل في معبد لالش وكافة قرانا، لنشر النور الذي يرمز للخير وبداية عام جديد مشرق يبعث الأمل في النفوس".

فلسفة التكوين وعناصر الوجود

لا يقتصر العيد على الاحتفاء بالربيع فحسب، بل يحمل دلالات لاهوتية عميقة تتعلق ببدء الخليقة. ويوضح مهدي حسن، المثقف الإيزيدي، أن هذا اليوم يمثل "فجر الحياة" وفق المعتقدات الإيزيدية.

ويشرح حسن دلالات هذا اليوم قائلاً: "نعتقد أن هذا اليوم يمثل لحظة تجلي قدرة الله في خلق الكون من (درة بيضاء)، ومنها تشكلت عناصر الوجود الأربعة: الهواء، التراب، الماء، والنار".

ويضيف: "نحيي هذه المناسبة منذ أقدم العصور، مؤمنين بأنها تمثل نقطة الانطلاق الأولى لكل حياة على وجه الأرض، حيث اكتمل خلق الكون وانبثقت ملامح الحيوية على وجه البسيطة".

طقوس ألوان الربيع وبركة الزهور

تتعدد الطقوس التي تميز "سري صال"، ففي اليوم الذي يسبق العيد، تخرج العائلات إلى الطبيعة لجمع زهور نيسان الحمراء ووضعها فوق أبواب المنازل، في طقس يرمز لجلب البركة وحماية الديار.

كما تبرز طقوس "تلوين البيض" كأحد أهم المظاهر الجمالية للعيد، حيث تُلون بألوان زاهية مستوحاة من ألوان الطبيعة الربيعية. وتحمل هذه الألوان دلالات رمزية تشير إلى اكتمال جمال الكون وانبعاث الحياة فيه من جديد.

وخلص التقرير إلى أن عيد رأس السنة الإيزيدية يظل مناسبة استثنائية تختزل في طياتها قصص الخلق والتكوين، وتؤكد على قيم السلام والمحبة والارتباط الأزلي بالأرض، في وقت تتزين فيه المجر ووديان كوردستان بأبهى حلة ربيعية.

تقریر: درمان باعدری - كوردستان 24 – شیخان