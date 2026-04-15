أربيل تكسر التقاليد الفنية بمعرض "اللوحات المقلوبة" في يوم الفن العالمي

أربيل (كوردستان 24)- شهد "گاليري ميديا" في مدينة أربيل اليوم الأربعاء، 15 نيسان 2026، افتتاح تجربة تشكيلية فريدة من نوعها تحت عنوان "لا معرض فني"، بمشاركة 14 فناناً تشكيلياً من مختلف مدن إقليم كوردستان.

وصرح الفنان ومنظم المعرض، أحمد نبز، لـ كوردستان 24 أن هذا النشاط جاء احتفاءً باليوم العالمي للفن، مؤكداً على خصوصية هذا التاريخ دولياً كفضاء مخصص للفنون التشكيلية مقارنة بالأيام العالمية للمجالات الإبداعية الأخرى.

واعتمد المعرض رؤية فنية مغايرة وغير مألوفة، حيث تم عرض الجهة الخلفية للوحات دون إظهار أي رسومات أو نقوش، وهي فكرة احتفظ بها المنظم سراً حتى لحظة الافتتاح لتكون مفاجأة للجمهور والفنانين المشاركين على حد سواء.

ويهدف هذا الأسلوب الفلسفي إلى إخراج المتلقي من نمط المشاهدة التقليدي وإيصال رسالة مغايرة حول جوهر العمل الفني وما وراء اللوحة.

وضمت قائمة الفنانين المشاركين كلاً من: وهبي رسول، ريبوار سعيد، نامو رستم زاده، حمه هاشم، أحمد نبز، آزاد كريم، ناز علي، نرمين مصطفى، بشدار نوري، شكر سعيد، خيري آدم، دژوار عيسى، كوسار جلال، وهيمن حميد.

ويستمر هذا المعرض الاستثنائي، الذي انطلق اليوم في أربيل، لمدة يوم واحد فقط.