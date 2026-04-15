كتلة الديمقراطي الكوردستاني: لن نساوم على الحقوق القومية في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، عن مقاطعتها الرسمية للاجتماع المقرر عقده غداً الخميس (16 نيسان).

مؤكدةً أن هذا القرار يأتي امتداداً لمواقف الحزب الوطنية الثابتة ورفضاً لسياسة "الغرف المغلقة".

وذكرت الكتلة في بيان صحفي، أن مقاطعة الجلسة تأتي اتساقاً مع موقفها السابق من "اجتماع فندق الرشيد".

مشددةً على أن اتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبل كركوك بعيداً عن الإرادة الحقيقية لممثليها يلحق ضرراً جسيماً بالتعايش السلمي والمكتسبات الوطنية.

وأكد البيان أن الحصول على المناصب لا يمثل أولوية إذا كان على حساب الصمت أو التنازل عن الثوابت.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك

أيها المواطنون الأعزاء والمكافحون في مدينة كركوك

أسر الشهداء الأبطال والوطنيون المخلصون ..

نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نعلن أننا لن نشارك في اجتماع مجلس محافظة كركوك يوم الخميس (16 نيسان)، وسنقاطع الجلسة.

هذا القرار ليس مجرد موقف سياسي، بل هو امتداد لمواقفنا الوطنية السابقة، ومنها مقاطعة اجتماع فندق الرشيد؛ لأننا نعتقد أن اتخاذ القرارات بشأن مستقبل كركوك في الغرف المغلقة، بعيداً عن الإرادة الحقيقية لممثلي المدينة وصوتكم الصادق، يلحق الضرر بالتعايش والإنجازات الوطنية.

إن هذه المقاطعة تعكس رؤية سياسية حكيمة لحزبنا، والتزامنا بنهج البارزاني الخالد.

لسنا مستعدين أن نكون جزءاً من عملية يتم فيها تهميش الممثلين الشرعيين، أو تُفرض القرارات من خارج إرادة الشعب.

إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما كان دائماً، مستعد لدفع ثمن الكوردايتي، ولن يقبل المساومة على الحقوق القومية، ولا يعتبر الحصول على المناصب أمراً مهماً إذا كان ثمنها الصمت والتنازل.

نحن نمد يدنا كخيمة جامعة لكل المكونات، وندعم فقط مساراً يحفظ حقوق الجميع بالعدالة، ويضع كرامة مواطني كركوك فوق كل اعتبار.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

في مجلس محافظة كركوك

15 نيسان 2026