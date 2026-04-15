أزمة الغاز تُفجّر غضب "المحاويل".. تظاهرات حاشدة في بابل تطالب بإنهاء الفشل الإداري

أربيل (كوردستان 24)- شهد قضاء المحاويل شمال محافظة بابل، اليوم الأربعاء، خروج تظاهرات حاشدة نظمها الأهالي لتسليط الضوء على الواقع الخدمي المتردي الذي يعصف بالمنطقة، وفي مقدمته أزمة نقص مادة الغاز السائل التي باتت تؤرق حياة المواطنين اليومية.

وانتقد المتظاهرون بشدة سوء الأداء الحكومي وعدم شمول العديد من مشاريع القضاء ضمن الجهد الخدمي، مطالبين بوضع حلول جذرية تنهي مسلسل الأزمات المتكررة التي مست جميع مفاصل الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وبنزين.

وفي استطلاع ميداني لآراء المحتجين، وصف المواطن حيدر الخفاجي الوضع الراهن بأنه وصل إلى مرحلة "لا يمكن السكوت عنها".

مشيراً خلال حديثٍ لـ كوردستان24، إلى أن همّ العوائل الوحيد أصبح الركض خلف سيارات توزيع قناني الغاز للحصول على قنينة واحدة، وهو مشهد اعتبره كارثة حقيقية في عراق عام 2026.

وأكد الخفاجي أن الغاية من هذا التجمع هي وقف الفشل الإداري المتكرر وتغيير المسؤولين غير الأكفاء ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب داخل القضاء لضمان توفير الخدمات الأساسية.

من جانبه، لفت المواطن عباس فاضل إلى أن شح الغاز السائل أجبر الكثير من الأهالي على العودة لاستخدام الحطب كبديل بدائي، في وقت لا تزال فيه مشاريع البنى التحتية والمجاري معطلة منذ عقود.

وخلال حديثه لـ كوردستان 24، دعا فاضل ممثلي القضاء في البرلمان إلى الخروج عن صمتهم وإيصال صوت المعاناة إلى الجهات العليا لمعالجة هذه المعوقات التي تسببت في تراجع مستوى المعيشة في المحاويل بشكل حاد.

في سياق متصل، وجّه المواطن هادي عبيد انتقادات لاذعة لنواب المنطقة، مذكراً إياهم بالقسم الذي أدوه لتمثيل الجماهير وإيصال مطالبهم.

وأشار عبيد في حديثٍ لـ كوردستان24، إلى غياب المسؤولين التام عن الساحة خلال الأزمات الراهنة.

معتبراً أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى حالة من الفوضى والانقسام بين الناس، ومطالباً بفعل حقيقي يلمسه المواطن على أرض الواقع بعيداً عن الوعود التي لم تحقق أي تغيير ملموس في ملف الخدمات والمشاريع المتوقفة.