في الذكرى الـ39 لفاجعة باليسان.. مسرور بارزاني يجدد دعوته لتعويض متضرري الإبادة الجماعية

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بياناً رسمي بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للقصف الكيميائي الأليم الذي استهدف مناطق باليسان وشيخ وسانان ووادي "خوشناوتي"، مؤكداً فيها على الحقوق القانونية والمادية لذوي الضحايا.

وجاء في بيان رئيس الحكومة: "في الذكرى التاسعة والثلاثين للقصف الكيميائي لباليسان وشيخ وسانان ووادي خوشناوتي، نستذكر الشهداء بكل إجلال وتقدير، ونعرب عن عظيم اعتزازنا بنضال وتضحيات أهالي تلك المنطقة المناضلين".

وشدد في بيانه على المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق بغداد، قائلاً: "نؤكد مجدداً على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بتعويض ذوي الشهداء والمؤنفلين الشامخين بشكل لائق ومستحق".

وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المستمرة لحكومة إقليم كوردستان لضمان حقوق ضحايا النظام السابق، والتشديد على تفعيل القوانين التي تضمن تعويض المتضررين من عمليات الإبادة الجماعية (الأنفال) والهجمات الكيميائية التي استهدفت شعب كوردستان.