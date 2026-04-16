نيجيرفان بارزاني يستذكر ضحايا قصف باليسان وشيخ وسانان

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بياناً في الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين للهجوم الكيمياوي الذي استهدف مناطق باليسان وشيخ وسانان ووادي "خوشناوتي"، واصفاً تلك العملية بأنها فاتحة الجرائم الوحشية التي استهدفت الإنسان والأرض في كوردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيانه: "نستذكر اليوم تلك الجريمة الكبرى التي اقترفها النظام العراقي السابق في العام 1987، والتي مثلت البداية لجرائم القصف الكيمياوي الوحشية التي ارتكبت بحق المدنيين والأرض وطبيعة كوردستان الجميلة".

وأضاف نيجيرفان بارزاني: "في هذه الذكرى الأليمة، ننحني إجلالاً وإكراماً للأرواح الطاهرة للشهداء الخالدين، ونحيي ذويهم الشامخين وضحايا تلك الفاجعة"، مؤكداً أن هذه المناطق كانت على الدوام مركزاً للوطنية ومنطلقاً لدعم الثورة وقوات البيشمركة، مما جعلها هدفاً لتلك "الحملة السوداء".

وأثنى رئيس الإقليم على صمود الإرادة الكوردستانية، قائلاً: "رغم بشاعة الجريمة، ظل شعب كوردستان صامداً، وكان الفناء من نصيب المجرمين"، موجهاً تحية وسلاماً للأرواح الطاهرة لشهداء "خوشناوتي" وجميع شهداء كوردستان.