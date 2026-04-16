ترقب لجولة ثانية من محادثات واشنطن وطهران.. وباكستان تؤكد: "الجهود مستمرة"

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان انعقاد الجولة الثانية من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار جهودها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، في إيجاز صحفي، أن بلاده ملتزمة بإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين واشنطن وطهران لضمان استمرارية الحوار، مشيراً إلى أن هناك "استعداداً متبادلاً" من الطرفين لإجراء المحادثات.

وكشف المتحدث أن المساعي الباكستانية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تحظى بدعم دولي واسع، لافتاً إلى أن أجندة المفاوضات تتضمن قضايا جوهرية، في مقدمتها "المسألة النووية".

وفي سياق متصل، ربطت الخارجية الباكستانية بين استقرار المنطقة ونجاح المفاوضات، حيث أكد المتحدث أن السلام في لبنان يعد ضرورة قصوى لمحادثات السلام الإقليمية، مشيراً إلى أن لبنان لا يزال جزءاً من تفاهمات وقف إطلاق النار السارية.

وعبّرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤلها بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وفي المقابل دعت طهران الإدارة الأمريكية إلى وقف المبالغة في مطالبها التفاوضية.

ويدرس مسؤولون أمريكيون وإيرانيون العودة إلى باكستان لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن، بعد انتهاء مفاوضات السبت الماضي دون تحقيق أي تقدم. في حين وصل رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير -الذي يلعب دور الوساطة- إلى طهران أمس الأربعاء، في محاولة لمنع تجدُّد العمليات العسكرية.

وقال ترمب إنه يعتقد أن الحرب التي شنها مع إسرائيل على إيران -أواخر فبراير/شباط الماضي- قد شارفت على الانتهاء، رغم دخول الحصار البحري الذي أعلنه حيز التنفيذ، وبقاء حركة الملاحة ‌عبر مضيق هرمز أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي "نشعر بتفاؤل بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق"، ووصفت مداولات تتوسط فيها باكستان بأنها "مثمرة ومستمرة".

ونفت ليفيت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة طلبت رسميا تمديد وقف إطلاق النار المعلن لمدة أسبوعين، والذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين في الثامن من أبريل/نيسان الجاري.

وأضافت أن مسألة عقد المزيد من المحادثات المباشرة لم يتم تأكيدها بعدُ، لكن من المرجح أن تُعقد في باكستان مجددا.

وبدورها، نقلت قناة "إيه بي سي" عن مسؤولين أمريكيين أنهم "متفائلون بعقد اجتماع مباشر آخر بين الطرفين الأمريكي والإيراني قريبا"، مؤكدين أن التواصل بين المفاوضين من البلدين مستمر بوتيرة ثابتة منذ انتهاء الجولة الأولى.

وأضافت القناة أن المحادثات جرت في المقام الأول عبر قنوات غير مباشرة ولكن أيضا عبر خطوط مباشرة، وأن واشنطن تريد تقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق شامل يمكن حسمه في اجتماع لاحق.