إسماعيل بقائي: لم نتخذ قراراً بخوض الجولة الثانية من المفاوضات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين 20 نيسان 2026، أن بلاده لم تتخذ بعد قراراً بشأن المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي: "إن التوترات والاضطرابات في الخليج ومضيق هرمز هي نتيجة حتمية للأنشطة العسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيراً إلى أن المنطقة كانت تنعم بأمن كامل قبل أحداث 28 شباط الماضي. وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة هذين الطرفين على زعزعة استقرار المنطقة، داعياً إياهم للتوقف عن "تبادل أدوار الجاني والضحية".

وأضاف بقائي أن "من الصعب نسيان الخيانات الأمريكية في السلك الدبلوماسي"، موضحاً أنه في غضون أقل من 9 أشهر، قامت واشنطن مرتين بمهاجمة الأراضي الإيرانية أثناء سير المفاوضات، وانتهكت القوانين الدولية، وتسببت في مقتل شخصيات ومواطنين، وألحقت أضراراً بالغة بالثروات والممتلكات الوطنية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول: "نراقب التطورات بيقظة تامة؛ فالحذر من خدع العدو في المسار الدبلوماسي واجب حكيم، بل هو أكثر أهمية حتى من الحذر خلال وقت الحرب".