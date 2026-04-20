توقعات حالة الطقس في إقليم كوردستان للـ 48 ساعة القادمة

أعلنت دائرة الأنواء الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس في مناطق إقليم كوردستان للـ 48 ساعة القادمة، حيث من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي مع فرص لهطول الأمطار وتساقط حبات البرَد (الحالوب)، وفيما يلي تفاصيل النشرة:

اليوم الإثنين (20 - 4 - 2026)

حالة الطقس: نتيجةً لاستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، سيكون الجو غائماً بشكل عام مع هطول زخات مطر وحدوث عواصف رعدية في معظم المناطق. ويُتوقع أحياناً هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات

البرَد، على أن يضعف تأثير الموجة المطرية خلال ساعات الليل.

سرعة الرياح: خفيفة إلى معتدلة وتتراوح سرعتها بين (10 – 20) كم/س، وتنشط في بعض الأوقات لتتجاوز 25 كم/س.

اتجاه الرياح: متغيرة الاتجاه.

درجات الحرارة: تنخفض بمقدار (2 – 4) درجات مئوية مقارنة بما سُجل يوم أمس.

مدى الرؤية: يتراوح بين (7 – 9) كم، وينخفض في أماكن وأوقات هطول الأمطار ليصبح بين (4 – 6) كم.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم (بالدرجة المئوية):

أربيل: 20

بيرمام (مصيف صلاح الدين): 17

سوران: 18

حاجي عمران: 12

السليمانية: 19

جمجمال: 20

دهوك: 17

زاخو: 18

حلبجة: 20

كرميان: 22

غداً الثلاثاء (21 - 4 - 2026)

حالة الطقس: سيكون الجو غائماً جزئياً، بينما يكون غائماً كلياً في المناطق الجبلية وتحديداً الحدودية منها، وذلك من ساعات الصباح حتى ما بعد الظهر. وتوجد احتمالية لزخات مطر خفيفة ومتقطعة مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق متفرقة من الإقليم.

سرعة الرياح: معتدلة وتتراوح بين (10 – 20) كم/س.

اتجاه الرياح: شمالية غربية

درجات الحرارة: ستكون متقاربة بشكل عام مع الدرجات المسجلة لهذا اليوم.

مدى الرؤية: يتراوح بين (7 – 9) كم.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد (بالدرجة المئوية):

أربيل: 19

بيرمام (مصيف صلاح الدين): 16

سوران: 16

حاجي عمران: 10

السليمانية: 18

جمجمال: 20

دهوك: 16

زاخو: 16

حلبجة: 20

كرميان: 22