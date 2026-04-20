بزشكيان: الحرب ليست في مصلحة أحد.. وتصعيد ميداني يسبق مفاوضات "إسلام آباد"

أربيل (كوردستان24)- صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن اندلاع الحرب في المنطقة ليس في مصلحة أي طرف وسيلحق الضرر بالجميع، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الحذر في التعامل مع "الأعداء".

وفي تصريح له اليوم الاثنين، 20 نيسان 2026، شدد بزشكيان على أن "انعدام الثقة بالعدو واليقظة في التعامل معه قضية جوهرية لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال". وأشار إلى أنه بجانب المقاومة والصمود، يجب سلوك كافة السبل العقلانية والدبلوماسية لخفض حدة التوتر، معتبراً أن الحفاظ على الاستقرار عبر الدبلوماسية يمثل أولوية.

اتهامات إيرانية وتصعيد في الخليج

من جانبه، حمّل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التوترات في الخليج ومضيق هرمز، مؤكداً أن المنطقة كانت تنعم بأمن كامل قبل أحداث 28 شباط الماضي. واتهم بقائي واشنطن بـ"الخيانة الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنها هاجمت الأراضي الإيرانية مرتين خلال الـ 9 أشهر الماضية بينما كانت المفاوضات جارية.

صراع السفن والمسيّرات

ميدانياً، أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي أن القوات الأمريكية أطلقت النار على سفينة تجارية قادمة من الصين باتجاه إيران وعطلت أنظمة ملاححتها قبل السيطرة عليها، واصفاً واشنطن بـ"زعيمة قراصنة البحار". وكشف المتحدث أن القوات الإيرانية ردت بمهاجمة سفن حربية أمريكية بطائرات مسيرة، توعداً بانتقام قريب.

في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية، وتحديداً المدمرة "يو إس إس سبروانس"، ضبطت السفينة الإيرانية في خليج عمان بعد تجاهلها أوامر التوقف، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية عطلت غرفة المحركات قبل سيطرة قوات "المارينز" عليها.

نتنياهو: الحرب مستمرة

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائه برئيس الأرجنتين في القدس: "نحن في حرب مع إيران، والموضوع لم ينتهِ بعد، والتطورات قد تحدث في أي لحظة"، مؤكداً أن إسرائيل لا تضع نقطة نهاية لهذه المواجهة حالياً.

خلفية الصراع ووساطة باكستان

تأتي هذه التطورات قبيل جولة مفاوضات مرتقبة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد هذا الأسبوع. وكان الصراع بين (أمريكا وإسرائيل) وإيران قد اندلع في 28 شباط 2026 بهجوم جوي واسع استهدف منشآت سياسية وعسكرية في طهران ومدن أخرى، مما أدى لدمار واسع وخسائر بشرية كبيرة.

ورداً على ذلك، أغلقت إيران مضيق هرمز واستهدفت مصالح أمريكية وإسرائيلية، مما أربك أسواق الطاقة العالمية. وبوساطة باكستانية، أُعلن عن هدنة مؤقتة في 8 نيسان 2026 لمدة أسبوعين، والجهود مستمرة الآن في طهران وإسلام آباد لتحويلها إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب.