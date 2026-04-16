لعدم اكتمال النصاب.. تأجيل اجتماع مجلس محافظة كركوك إلى المساء وسط مقاطعة كوردية

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في كركوك، اليوم، بتأجيل اجتماع مجلس المحافظة الذي كان مقرراً عقده في تمام الساعة 12 ظهراً إلى الساعة السادسة مساءً، وذلك بسبب فشل المجلس في تحقيق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة.

وأوضح المراسل أن رئيس المجلس، محمد حافظ، دخل قاعة الاجتماعات برفقة ستة أعضاء آخرين فقط، ليصل إجمالي الحاضرين إلى 7 أعضاء، وهو عدد غير كافٍ لعقد الجلسة التي تتطلب حضور 9 أعضاء على الأقل (نصف زائد واحد من أصل 16 عضواً) لتحقيق النصاب القانوني، مما دفع رئيس المجلس لاتخاذ قرار التأجيل.

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد شهدت الجلسة مقاطعة شاملة من قبل كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. أما الأعضاء الذين حضروا إلى القاعة فهم:

عن الكتلة العربية: (محمد حافظ - رئيس المجلس، رعد صالح الجبوري، زاهر عاصي، رؤى الجبوري، وأحمد الحمداني).

عن الكتلة التركمانية: (سوسن جدوع، وأحمد رمزي).

يأتي هذا التعثر في عقد الجلسات ضمن حالة من الشد والجذب السياسي التي ترافق إدارة كركوك منذ سنوات. فبعد أحداث 16 أكتوبر 2017، تولى راكان الجبوري منصب المحافظ بالوكالة حتى عام 2024.

وفي أغسطس 2024، تم انتخاب ريبوار طه محافظاً لكركوك خلال اجتماع جرى في فندق الرشيد ببغداد، بحصوله على 9 أصوات (5 من الاتحاد الوطني، 3 من العرب، وعضو الكوتا المسيحي - بابليون)، وسط اعتراضات قانونية وسياسية من أطراف أخرى.



