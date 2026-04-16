أوقاف كوردستان: اتفاق مع بغداد لتفويج الحجاج براً وضمان تعويضهم مادياً

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، عن تغيير آلية تفويج حجاج الإقليم لموسم الحج الحالي، ليكون السفر عبر الطريق البري بدلاً من الجوي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا للحج والعمرة الاتحادية.

وقالت المديرية العامة للحج والعمرة في بيان للوزارة، إن هذا القرار جاء "تغليباً للمصلحة العامة وضماناً لوصول الحجاج إلى الديار المقدسة في المواعيد المحددة"، مشيرة إلى أن حجاج الإقليم سيسلكون الطريق البري هذا العام أسوة بحجاج المحافظات العراقية الأخرى.

وعزت الوزارة أسباب هذا التحول المفاجئ في خطة النقل إلى "الظروف غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة المطارات في فترات سابقة"، مؤكدة أن رحلات قوافل الحجاج ستبدأ رسمياً في مطلع الشهر المقبل.

وفيما يخص الفوارق المالية، طمأنت الوزارة الحجاج المسجلين بالقول: "بما أن الحجاج سددوا مبالغ بناءً على السفر الجوي، فإن المديرية تبذل جهوداً حثيثة مع الهيئة العليا للحج في بغداد لضمان تعويض الحجاج وإعادة فروقات المبالغ لهم وفق آلية رسمية، على غرار ما تم العمل به في العام الماضي".

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الاستعدادات اللوجستية والإدارية وصلت إلى مراحلها النهائية، بانتظار إعلان الجداول التفصيلية والتعليمات التنظيمية خلال الأيام القليلة المقبلة.