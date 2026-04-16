كركوك؛ الكشف عن تفاصيل الاتفاق الجديد بين الأطراف السياسية

أربيل (كوردستان 24) – يحصل الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل التنازل عن منصب محافظ كركوك، على عدة مناصب حساسة وذات صلاحيات، مثل منصب النائب الأول للمحافظ، وقائممقاميات الأقضية الرئيسية، ومناصب أمنية في المحافظة، وذلك بموجب اتفاقه مع الأطراف التركمانية والعربية.

وفقاً لمعلومات حصلت عليها "كوردستان 24"، تتجه المعادلة السياسية في محافظة كركوك نحو الحسم، حيث اقتربت الأطراف الرئيسية من التوصل إلى توزيع إداري جديد.

وبحسب الاتفاقيات الجديدة، تعهدت "الجبهة التركمانية" و"الكتلة العربية" للاتحاد الوطني الكردستاني بأن يكون منصب النائب الأول لمحافظ كركوك للمكون الكردي (الاتحاد الوطني)، بشرط أن يتمتع هذا المنصب بصلاحيات واسعة وقدرة على اتخاذ القرار، لاسيما في إدارة شؤون الأحياء الكردية.

وفي مقابل هذه الخطوة، من المتوقع أن يتم بعد قليل تسمية محمد سمعان، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، محافظاً جديداً لكركوك.

ووفقاً للمعلومات، فإن حصة الاتحاد الوطني في هذا الاتفاق تشمل:

ريبوار طه، لمنصب النائب الأول لمحافظ كركوك.

آفيستا محمد، لمنصب قائممقام مركز كركوك.

عدنان حسين، لمنصب قائممقام قضاء داقوق.

يأتي هذا التحول السياسي في وقت يترقب فيه الشارع في كركوك بحذر إنهاء الفراغ الإداري الذي ساد مؤسسات المحافظة لفترة طويلة.

يُذكر أنه في تاريخ 10 آب 2024، حُسمت عملية انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، وذلك عبر تحالف ضم "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني" و"جزءاً من ممثلي المكون العربي" و"ممثل حركة بابليون"، في ظل غياب كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الجبهة التركمانية" والتحالف العربي.