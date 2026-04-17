نيجيرفان بارزاني يبحث مع أحمد الشرع استقرار سوريا والتعاون الإقليمي

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة 17 نيسان 2026، الرئيس أحمد الشرع، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وخلال اللقاء، أعرب نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس السوري أحمد الشرع في سبيل ترسيخ الاستقرار في سوريا، مشيداً بالتقدم الملموس الذي تحقق في مسار تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بوصفه خطوة هامة نحو تعزيز السلم الأهلي.

كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز الروابط المشتركة بين العراق وإقليم كوردستان وسوريا. وأكد الجانبان على أهمية تطوير آفاق التعاون الثلاثي بما يخدم الأهداف الأمنية والاقتصادية المشتركة، ويسهم في تعزيز استقرار المنطقة وازدهارها.